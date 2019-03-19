В сборной Украины появится еще один бразильский футболист

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который стал гражданином Украины, получил дебютный вызов в национальную украинскую сборную.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Футболист уже прибыл в расположение команды, а вечером примет участие в тренировке.

Таким образом, Марлос сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 со сборными Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

31-летний Мораес играет в Украине с 2012 году, перейдя в донецкий "Металлург" из болгарского ЦСКА. В 2015 году форвард перебрался в "Динамо", а летом прошлого года присоединился к "Шахтеру".

В нынешнем сезоне Мораес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эксперт раскритиковал Андрея Шевченко за слова о Мораесе.