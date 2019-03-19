РУС. | УКР.

вторник, 19 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 марта

12:28
Сети впечатлило видео жестких разборок в Киеве с уличными воровками
12:19
Облгазы Фирташа уличили в махинациях за счет украинцев
12:15
​Тина Кароль в стильных нарядах покоряет Нью-Йорк
12:10
Врезался в столб и уснул: в сети показали фото "уникального" виновника ДТП под Киевом
12:07
В Украине могут перенести сроки введения нового рынка электроэнергии - эксперт
12:05
В сборной Украины появится еще один бразильский футболист
12:00
Тимошенко призвала привлечь интеллектуалов к управлению страной
12:00
Звезда "Физрука" спалился на любви к проституткам: в сети смеются
11:42
​Выбито много окон в жилых домах: очевидица опубликовала видео с места взрыва в Луганске
11:39
"Нацкорпус" заявил о жестоком избиении его активистов полицией в Полтаве
11:37
"Готовятся" к пляжному сезону: в сети показали печальные фото побережья в Гурзуфе
11:33
Под Харьковом прогремел взрыв рядом с кафе: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сборной Украины появится еще один бразильский футболист

вторник, 19 марта 2019, 12:05

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес, который стал гражданином Украины, получил дебютный вызов в национальную украинскую сборную.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Футболист уже прибыл в расположение команды, а вечером примет участие в тренировке.

Таким образом, Марлос сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 со сборными Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

31-летний Мораес играет в Украине с 2012 году, перейдя в донецкий "Металлург" из болгарского ЦСКА. В 2015 году форвард перебрался в "Динамо", а летом прошлого года присоединился к "Шахтеру".

В нынешнем сезоне Мораес провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эксперт раскритиковал Андрея Шевченко за слова о Мораесе.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо потерпело крупнейшее поражение от Челси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: подробности и результаты

Динамо - Челси - 0:5 Хроника матча, видео голов

Вильярреал - Зенит - 2:1 Хроника матча

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: