В Испании заявили о готовности клонировать одного из лучших футболистов мира

Глава Европейского генного архива Аркади Наварро заявил о том, что наука готова клонировать нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Слова испанского генетика приводит Mundo Deportivo.

"Мы можем клонировать Месси даже при существующих технологиях. Клон Лионеля мог бы унаследовать его талант. Мы можем получить фактически близнеца Месси. Это как если бы родились близнецы, и одного из них заморозили лет на 20-30. Результат был бы примерно тем же", - сказал Наварро.

Напомним, 31-летний Месси является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

В текущем сезоне на счету аргентинца 39 голов и 21 результативная передача в 37 матчах за "Барселону".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Москве избили знаменитого шеф-повара, который готовил для Лионеля Месси и Диего Марадоны.

