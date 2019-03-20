В Москве избили знаменитого шеф-повара, который готовил для звезд мирового футбола: фото

В Москве неизвестные избили и ограбили известного аргентинского шеф-повара Репетто Карлоса Мартина, который является главным по кухне в элитном отеле Radisson Royal Moscow.

Как сообщает российская пресса. нападение произошло 16 марта, когда мужчина шел к своей машине.

Нападавшие подошли к иностранцу со спины и ударили по голове. Злоумышленники забрали у шеф-повара кошелек с 50 тысячами рублей, права, документы, часы за 7 тысяч евро и мобильный телефон. Позже документы пострадавший нашел недалеко от места события.

Интересно, что мужчина не захотел обращаться с заявлением в полицию.

Отметим, что в свое время Мартин готовил для различных звезд мирового футбола. В частности, к нему в ресторан приходили Лионель Месси и Диего Марадона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Днепре правоохранители задержали четырех преступников, которые врывались в дома, избивали и грабили хозяев.