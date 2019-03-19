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В Днепре задержали группу преступников, которые грабили дома: опубликованы фото и видео

вторник, 19 марта 2019, 21:45

В Днепре правоохранители задержали четырех преступников, которые врывались в дома, избивали и грабили хозяев.

Об этом сообщает ТСН.

Преступников задержали в оживленном районе: в автомобиле, припаркованном на стоянке. Бойцы спецподразделения вытащили подозреваемых из салона и быстро надели наручники, пока те не успели оказать сопротивления. Также отмечают, что грабители в момент задержания были вооружены.

Всех их подозревают в нескольких ограблениях, в частности в начале марта. По версии следователей, тогда они были среди пятерых злоумышленников, которые в масках ворвались в элитный особняк в пригороде Днепра, избили хозяина и забрали все ценное из дома. Пятого грабителя еще ищут.

Кроме того, у задержанных во время обысков обнаружили украденное имущество и целый арсенал оружия, включая гранатометы.

"Это, возможно, их способ заработка. За разбой им грозит до пятнадцати лет заключения", - заявила представитель Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как сообщал "Апостроф", 6 января двое злоумышленников совершили разбойное нападение на зал игровых автоматов.

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