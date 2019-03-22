Названо имя дебютного соперника Усика в супертяжелом весе: где и когда пройдет бой

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет бой с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

Об этом сообщает журналист The Ring Майк Коппинджер в своем Twitter.

Бой состоится 18 мая в Чикаго. Трансляцию в прямом эфире организует стриминговая платформа DAZN.

Этот бой станет для Усика дебютным в супертяжелом весе. Напомним, что 32-летний украинец является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и владеет поясами по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Что касается 38-летнего Такама, то он ранее владел титулом чемпиона мира по второстепенной версии WBF, а также был чемпионом Африки по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть впечатлило видео необычной тренировки Усика.