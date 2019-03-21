Красота: сеть впечатлило видео необычной тренировки Усика

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поделился с фанатами видео необычной тренировки.

Видео было опубликовано в совместном аккаунте Усика и Василия Ломаченко в Instagram

На рассвете Усик решил заняться греблей.

"Очень ранняя тренировка", - говорится в подписи к видео.

"Как красиво", "Шикарный вид", "Красотища", "Красиво, а главное, что гребля на третьем месте после велогонок и лыжных гонок по тяжести выполнения нормативов", - комментируют подписчики.

Напомним, Усик готовится к переходу в супертяжелый вес. Бой украинца запланирован на 18 мая, но имя соперника пока неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", ранее Усик откровенно рассказал, что может сделать для церкви.