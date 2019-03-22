Украинский баскетболист установил новый личный рекорд в НБА

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень в матче против "Юты Джаз" (117:114) установил новый личный рекорд в НБА.

В этом поединке украинец набрал 12 очков. Таким образом, в этом сезоне на его счету стало 710 очков. Это лучший показатель в его карьере. Прежнее достижение украинца составляло 703 очка в сезоне-2015/16.

Кроме того, в этой встрече Лень выполнил 1000-й штрафной бросок в карьере, который стал 700-м реализованным.

После 73 туров "Атланта Хоукс" одержав 25 побед при 48 поражениях занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Несмотря на победу над "Ютой" команда уже потеряла все шансы пробиться в плей-офф.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень набрал 19 очков в матче НБА с "Нью-Орлеан Пеликанс".