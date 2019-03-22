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Украинский боксер сохранил первое место в престижном рейтинге

пятница, 22 марта 2019, 15:25

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) сохранил первое место в рейтинге ESPN вне зависимости от весовой категории (Р4Р).

Об этом сообщает сайт ESPN.

В первую десятку в мире входит еще один украинец - Александр Усик (16-0, 12 КО), который поднялся с восьмого на шестое место.

Топ-10 рейтинга Р4Р от ESPN выглядит так:

1. Василий Ломаченко (чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе)

2. Теренс Кроуфорд (чемпион по версии WBO в полусреднем весе)

3. Сауль Альварес (чемпион WBC и WBA в среднем весе, чемпион WBA Regular во втором среднем весе)

4. Эррол Спенс (чемпион IBF в полусреднем весе)

5. Геннадий Головкин (экс-чемпион WBA, IBF, WBC и IBO в среднем весе)

6. Александр Усик (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе)

7. Наойя Инуэ (чемпион WBA Regular в легчайшем весе)

8. Майки Гарсия (чемпион WBC в легком весе)

9. Срисакет Сор Рунгвисай (чемпион WBC во втором наилегчайшем весе)

10. Энтони Джошуа (чемпион WBA, IBF, WBO в тяжелом весе)

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с Карлосом Такамом.

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