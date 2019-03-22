Украинский боксер сохранил первое место в престижном рейтинге

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) сохранил первое место в рейтинге ESPN вне зависимости от весовой категории (Р4Р).
Об этом сообщает сайт ESPN.
В первую десятку в мире входит еще один украинец - Александр Усик (16-0, 12 КО), который поднялся с восьмого на шестое место.
Топ-10 рейтинга Р4Р от ESPN выглядит так:
1. Василий Ломаченко (чемпион по версиям WBA и WBO в легком весе)
2. Теренс Кроуфорд (чемпион по версии WBO в полусреднем весе)
3. Сауль Альварес (чемпион WBC и WBA в среднем весе, чемпион WBA Regular во втором среднем весе)
4. Эррол Спенс (чемпион IBF в полусреднем весе)
5. Геннадий Головкин (экс-чемпион WBA, IBF, WBC и IBO в среднем весе)
6. Александр Усик (абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе)
7. Наойя Инуэ (чемпион WBA Regular в легчайшем весе)
8. Майки Гарсия (чемпион WBC в легком весе)
9. Срисакет Сор Рунгвисай (чемпион WBC во втором наилегчайшем весе)
10. Энтони Джошуа (чемпион WBA, IBF, WBO в тяжелом весе)
Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в бою с Карлосом Такамом.