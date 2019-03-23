Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования в Холменколлене

23 марта в норвежском Холменколлене в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию женской гонки преследования в Холменколлене.

Начало гонки - в 16.00.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до старта гонки.

Лидером общем зачета Кубка мира является итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая набрала 882 очка. Второе место занимает итальянка Лиза Витоцци (852). В первую тройку также входит норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (791). Лучшая из украинок - Анастасия Меркушина занимает 33 место, набрав 213 очков.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о результатах женского спринта на Кубке мира в Холменколлене.