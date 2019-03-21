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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция женского спринта

четверг, 21 марта 2019, 00:11

21 марта в норвежском Холменколлене состоится первая гонка в рамках чемпионата мира по биатлону. Открывает соревнования в Норвегии женский спринт на дистанции 7,5 километра.

На "Апострофе" пройдет онлайн видео трансляция женского спринта.

Начало гонки в 17.30 по киевскому времени.

Плеер с трансляцией появится здесь за несколько минут до старта спринта.

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Украину в гонке представят Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Яна Бондарь, Вита Семеренко, Анна Кривонос, Надежда Белкина и Екатерина Бех.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинские биатлонисты финишировали в топ-5 в смешанной эстафеты чемпионата мира.

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