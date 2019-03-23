Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования в Холменколлене

В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования. Гонка пройдет 23 марта в норвежском Холменколлене.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской гонки преследования в Холменколлене.

Начало гонки - в 18.15.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до старта гонки.

Лидером общем зачета Кубка мира является норвежец Йоханнес Бе, который набрал 1110 очков. Второе место занимает россиянин Александр Логинов (796). В первую тройку также входит француз Кантен Фийон Майе (761).

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал результаты мужского масс-старта в шведском Остерсунде.