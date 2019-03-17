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Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта

воскресенье, 17 марта 2019, 01:30

17 марта в шведском Остерсунде завершится чемпионат мира по биатлону-2019. Закроет мировое первенство гонка с массовым стартом среди мужчин.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта чемпионата мира.

Начало гонки - в 17.00.

Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала.

Украину в масс-старте представит один биатлонист - чемпион мира-2019 в гонке преследования Дмитрий Пидручный, который накануне пропустил эстафету, чтобы поберечь силы перед масс-стартом.

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Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о результатах мужской эстафеты чемпионата мира по биатлону в Остерсунде.

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