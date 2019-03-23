Российская лыжница серьезно наказана за отвратительный поступок во время гонки: опубликовано видео

Российская лыжница Юлия Белорукова умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон во время спринтерской гонки заключительного этапа Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке.

За свои действия Белорукова была наказана дисквалификацией.

Всю призовую тройку по итогам гонки оккупировали шведские спортсменки. Победительницей стала Стина Нильссон, второй - Мая Дальквист, третья позиция у Йонны Сундлинг.

Украинские лыжницы участия в гонке не принимали.

Результаты гонки:

1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.44,80

2. Майя Далквист (Швеция) – 0,01

3. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1,28

4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 10,01

5. Фрида Карлссон (Швеция) – 10,59

6. Сэди Бьорнсен (США) – 14,43

7. Софи Колдуэл (США)

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

9. Астрид Якобсен (Норвегия)

10. Джессика Диггинс (США)

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