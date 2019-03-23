Российская лыжница серьезно наказана за отвратительный поступок во время гонки: опубликовано видео

Российская лыжница Юлия Белорукова умышленно ударила палкой шведку Фриду Карлссон во время спринтерской гонки заключительного этапа Кубка мира, который проходит в канадском Квебеке.
За свои действия Белорукова была наказана дисквалификацией.
Всю призовую тройку по итогам гонки оккупировали шведские спортсменки. Победительницей стала Стина Нильссон, второй - Мая Дальквист, третья позиция у Йонны Сундлинг.
Украинские лыжницы участия в гонке не принимали.
Результаты гонки:
1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.44,80
2. Майя Далквист (Швеция) – 0,01
3. Юнна Сундлинг (Швеция) – 1,28
4. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – 10,01
5. Фрида Карлссон (Швеция) – 10,59
6. Сэди Бьорнсен (США) – 14,43
7. Софи Колдуэл (США)
8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)
9. Астрид Якобсен (Норвегия)
10. Джессика Диггинс (США)
Ранее "Апостроф" сообщал, что российских спортсменов жестко наказали за допинг.