Две легенды Украины: сеть впечатлило яркое фото с совместной тренировки Кличко и Усика

Экс-чемпион мира Владимир Кличко помог абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику в подготовке к следующему бою.

Соответствующее фото Усик разместил в своем аккаунте в Instagram.

Украинские боксеры провели спарринг на базе Олимпийского учебно-спортивного центра в Конча-Заспе.

"Спасибо за опыт, чемпион", - подписал совместное фото с Кличко Усик.

"Две легенды Украины", "Настоящие чемпионы", "Будущее и прошлое", "Гордость! Одни из немногих, кто прославляет нашу страну в мире с позитивной стороны!", "Мне одному кажется, что у Володи заметно похудела рука?", "Какой Усик маленький на фоне Кличко", - комментируют фанаты.

Напомним, соперником Усика в дебютном бою в супертяжелом весе станет камерунец Карлос Такам.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что бой Усика могут перенести на другую дату.