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Бой украинского чемпиона могут перенести на другую дату: названа причина

воскресенье, 24 марта 2019, 10:23

Команда абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика хочет перенести бой украинца против Карлоса Такама на другую дату.

Об этом IFL TV сообщил британский промоутер Эдди Хирн.

По словам Хирна, бой Усика может быть перенесен из-за поединка чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера, который также запланирован на 18 мая.

"Сейчас мы рассматриваем идею переноса боя на 17 мая, потому как у Уайлдера также запланирован бой на 18 мая. Создавать такой конфликт не выгодно никому, ведь мы хотим, чтобы дебют Усика в супертяжелом весе освещался максимально", - сказал Хирн.

"Контракт с Карлосом Такамом пока еще не подписан. Мы находимся на связи с командой Такама. Мы достигли принципиальной договоренности о проведении боя, но до конца сделка еще не оформлена", - также отметил Хирн.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что легендарный боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: бокс, Усик

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