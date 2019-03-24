Итоги мужского Кубка мира по биатлону: какие места заняли украинцы

Завершился розыгрыш Кубка мира по биатлону среди мужчин.

Победителем общего зачета стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, который набрал 1262 очка. Вторым стал россиянин Александр Логинов (854). Третье место занял француз Кантен Фийон Майе (843).

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с 425 очками финишировал на 18-й позиции. Другие украинцы расположились следующим образом: 35 - Артем Прима (183), 54 - Сергей Семенов (65), 85 - Артем Тищенко (17), 93 - Тарас Лесюк (9), 98 - Руслан Ткаленко (3).

Топ-10 общего зачета Кубка мира

1. Йоханнес Бе (Норвегия) - 1262

2. Александр Логинов (Россия) - 854

3. Кантен Фийон Майе (Франция) - 843

4. Симон Детье (Франция) - 831

5. Арнд Пфайффер (Германия) - 802

6. Тарьей Бе (Норвегия) - 724

7. Бенедикт Долль (Германия) - 705

8. Симон Эдер (Австрия) - 701

9. Юлиан Эберхард (Австрия) - 695

10. Лукас Хофер (Италия) - 694

Ранее "Апостроф" сообщал, что победителем масс-старта этапа Кубка мира в Холлменхолене стал Йоханнес Бе.