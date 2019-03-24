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Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция мужского масс-старта в Холменколлене

воскресенье, 24 марта 2019, 00:10

В рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене состоится мужской масс-старт. Гонка пройдет 24 марта.

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужского масс-старта в Холменколлене.

Начало гонки - в 17.30.

Плеер с видеотрансляцией появится в этой новости за несколько минут до старта гонки.

Напомним, что норвежец Йоханнес Бе, набрав 1110 очков, досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира. Борьбу за второе место продолжают россиянин Александр Логинов (828), а также французы Кантен Фийон Майе (828) и Симон Детье (789)

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал результаты мужского масс-старта в шведском Остерсунде.

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