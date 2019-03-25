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"Динамо" не сумело обыграть скромный украинский клуб

понедельник, 25 марта 2019, 17:10

Киевское "Динамо" воспользовавшись паузой на матчи национальных сборных провело товарищеский матч с клубом второй лиги житомирским "Полесьем". Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

За "Динамо" сыграли футболисты, которые не были вызваны в сборные. Единственный гол у киевлян забил неназванный игрок, который находится на просмотре.

"Динамо" – "Полесье" – 1:1 (1:0)

"Динамо": Бущан, Дмитрук, Петрусенко, игрок на просмотре (U-19), Сидклей, Че Че, Шепелев, Андриевский, Гармаш, Буэно, Шпирка.

Голы: игрок на просмотре (43) – Логинов (75).

В данный момент "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиге. "Полесье" находится на второй позиции во второй лиги Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" победой завершило первый этап чемпионата Украины.

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