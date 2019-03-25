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России грозит наказание за провокационный баннер болельщиков: фото

понедельник, 25 марта 2019, 14:40

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать сборную России за баннер, который появился в секторе российских фанатов на матче 2-го тура квалификации на Евро-2020 между Казахстаном и Россией (0:4).

Во время игры, которая прошла 24 марта, на трибуне "Астана Арены" вывесили баннер, на котором на сербском языке было написано: “Не заборави никад 24.03.1999”, что в переводе означает "Не забудем никогда". Надпись посвятили событиям 20-летней давности в Югославии.

По информации российской прессы, в УЕФА рассмотрят ситуацию с политическим баннером в российском секторе.

Как известно, 24 марта 1999 года началась бомбардировка Югославии в рамках военной операции НАТО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Москве возле Казанского вокзала вывесили 3-метровый баннер с изображением украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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