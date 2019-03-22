​В Москве появился громадный баннер с украинским узником Кремля: фото

В Москве возле Казанского вокзала вывесили 3-метровый баннер с изображением украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом сообщает "Новая газета".

По словам одного из активистов, это сделано для того, чтобы напомнить, что в России есть политзаключенные.

"Мы делаем это в первую очередь для того, чтобы напомнить людям об Олеге Сенцове и необходимости обмена заключенными. Мы делаем это, чтобы напомнить людям, что в нашей стране есть политические заключенные", - цитирует издание активиста без упоминания его имени.

Известно, что уже около 200 дней продолжается серия одиночных пикетов в поддержку Сенцова у приемной Администрации Президента (РФ).

Как сообщал "Апостроф", недавно жители Москвы вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма. Участники акции держали в руках плакаты "Крым.Итоги" (с указание политузников Кремля), "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий".