Украина победила в первом туре элит-раунда Евро-2019

Юношеская сборная Украины U-17 провела первый матч элит-раунда отборочного турнира в финальную часть чемпионата Европы-2019.

В первой игре команда Владимира Езерского была сильнее сверстников из Косово.

Еще в первом тайме Багаов и Вюннык забили по голу, сделав преимущество сборной Украины крайне комфортным. Больше в этой игре команды не забивали.

Следующий поединок юношеская команда Украины проведет против греческой сборной 28 марта. Кроме Греции и Косово в нашей группе играет сборная Испании.

Финальный турнир пройдет 3-19 мая в Ирландии. Путевки на Евро получают победители восьми групп элит-раунда и семь из восьми сборных, которые займут вторые места.

Украина U-17 – Косово U-17 – 2:0

Голы: Батагов (19), Вюннык (27)

Украина U-17 (старт): Нещерет – Скорко, Забарный, Батагов, Вивчаренко – Кобылянский (Эгбуджуо, 70), Судаков (Рубчинский, 80), Бражко – Вюннык (Эмере, 87), Близниченко (Гончарук, 70), Ванат (Рязанцев, 81).

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