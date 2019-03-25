Вратарь европейской топ-сборной получил глупейшую травму

Вратарь сборной Италии Маттиа Перин травмировался на тренировке, наступив на бутылку с водой.

Об этом сообщает Sportmediaset.

По данным источника, у голкипера диагностировано повреждение голеностопа. Из-за этой травмы Перин пропустит матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Лихтенштейна, который состоится 26 марта.

Сборная Италии выступает в группе J вместе с командами Греции, Боснии и Армении. В первом туре итальянцы на своем поле обыграли Финляндию со счетом 2:0. Победу итальянцам принесли голы Никола Бареллы и Мойзе Кина.

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