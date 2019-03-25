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В УЕФА представили талисман Евро-2020: опубликовано фото

понедельник, 25 марта 2019, 11:25

УЕФА представил официальный маскот чемпионата Европы 2020-го года.

На официальной странице организации в Twitter был опубликован талисман предстоящего европейского первенства. Им будет футбольный фристайлер по имени Скиллзи. Кроме того, в презентации приняли участие фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

Маскот представили перед матчем второго тура отбора на Евро-2020 Нидерланды – Германия (2:3).

"Нам выпала особая возможность показать красоту фристайла и уличного футбола болельщикам со всей Европы. В парке или на турнире мирового уровня, футбол или фристайл – это самовыражение с помощью футбольного мяча", - сказала на презентации чемпионка мира по фристайлу из Лив Кук.

Первенство Европы по футболу пройдет летом 2020 года, участие в нем примут 24 сборные.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина понесла потерю перед матчем с Люксембургом в отборе Евро-2020.

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