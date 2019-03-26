Отбор на Евро-2020: конкуренты Украины сыграли в пользу "сине-желтых" - видеообзор

В рамках второго тура отборочного этапа на чемпионат Европы-2020 сборная Португалии принимала сборную Сербии. Конкуренты украинской сборной по борьбе за выход на Евро сыграли вничью.

Матч завершился со счетом 1:1

Сербия вышла вперед уже на 7-й минуте - голкипер португальской сборной Руй Патрисиу сфолил в своей штрафной, а Душан Тадич реализовал пенальти.

В середине первого тайма португальцы остались без своей главной звезды Криштиану Роналду, который досрочной завершил матч из-за мышечной травмы.

Однако Португалия смогла отыграться без своего лидера - на 42-й минуте Данилу отличился красивым ударом из-за пределов штрафной.

Таким образом, сборная Португалии набрала 2 очка в двух матчах, а у Сербии - 1 очко после одной игры. Группу В возглавляет сборная Украины, у которой 4 очка после двух встреч.

Португалия - Сербия 1:1

Голы: Данилу, 41 - Тадич, 7 (пен.).

Португалия: Патрисиу, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвальо, Данилу, Р. Силва (Гедеш, 84), Б. Силва, Соуза (А. Силва, 58), Роналду (Пицци, 30).

Сербия: Дмитрович, Рукавина, Миленкович, Спахич, Младенович, Гачинович (Радоньич, 21), Максимович, Лазович (Живкович, 69), Тадич, Льяич (Милинкович-Савич, 88), А. Митрович.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Украина во втором туре с трудом обыграла Люксембург.