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Не пожелал бы никому: украинский футболист рассказал, как выбирался из оккупированного Донецка
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Не пожелал бы никому: украинский футболист рассказал, как выбирался из оккупированного Донецка

среда, 27 марта 2019, 17:34

Украинский футболист Василий Прийма, который на данный момент выступает за белорусский "Шахтер", рассказал о том, как в 2014 году уезжал из Донецка, в котором прожил девять лет.

Слова Приймы приводит by.tribuna.com.

"Воспоминания страшные. Отправил жену и дочку на самолете во Львов, а через два дня аэропорт разбомбили. Не представляете, какие мысли были в голове. Как сам выбирался? С командой на автобусе. Даже машина осталась там. Пришлось платить деньги некоторым людям, чтобы они ее подогнали хотя бы до Киева", - сказал Прийма.

"Первое время не было страшно. Когда был первый мирный митинг, все было нормально. Люди просто вышли на площадь, и все было спокойно. Я это видел своими глазами, когда проезжал мимо на машине. А утром в новостях прочитал, что погибли люди. И после этого старались понапрасну из дома не выходить. Кто знает, что могло случиться. Люди-то разные бывают. Город не то чтобы вымер, но людей на улицах стало на порядок меньше. Это точно. Очень много дончан, когда начали понимать, к чему все идет, уехал", - вспомнил футболист.

"В один из дней на выезде из клубной базы появились блокпосты, на которых стояли люди с оружием. Это страшная история, не пожелал бы никому. Не очень хочется вспоминать", - добавил Прийма.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что знаменитый украинский футболист рассказал, зачем уехал в Россию во время войны.

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