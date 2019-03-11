Кормить семью, пока не сдохну: знаменитый украинский футболист рассказал, зачем уехал в Россию во время войны

Известный украинский форвард Евгений Селезнев объяснил, почему в 2016 году он перешел в российскую "Кубань" из "Днепра".

Об этом Селезнев рассказал в эфире программы "Бомбардир".

"Два дня оставалось до закрытия трансферного окна. Через полгода заканчивался контракт в "Днепре". После финала Лиги Европы были проблемы с мениском. Не дай Бог что... Все имущество осталось в Крыму и в Донецке. В Киеве мы ничего не покупали тогда еще.

Правильно сказал Зеленский: торговать можно, а играть и петь нельзя?! Как такое может быть?! А я семью кормил, кормлю и буду кормить до конца своих дней, пока не сдохну. И буду кормить с самого лучшего. Я считаю, это правильно. Так должен поступать нормальный любящий мужчина, муж.

Сегодня мне позвонил человек, который занимается моим домом - пришла за газ, только за газ, квитанция на 103 тысячи гривен в этом месяце. Большой дом? А что, я должен жить в хибаре?! В будке?! Чтобы содержать свою семью в достатке, надо из кожи вон лезть. Я не обманывал страну, не воровал. Я чист перед своей страной. Я иду своим путем", - сказал Селезнев.

33-летний Селезнев выступал за "Кубань" в 2016 году, провел за клуб 10 матчей и забил три гола. В данный момент форвард выступает за испанскую "Малагу".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 2019 году в российские клубы перешли двое игроков "Шахтера": Ярослав Ракицкий - в "Зенит", Олег Данченко - в "Енисей".