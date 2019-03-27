"Шахтер" одержал крупную победу над клубом Премьер-лиги в контрольном матче

"Шахтер" воспользовавшись паузой в чемпионате Украины из-за международных матчей, в товарищеском матче разгромил "Олимпик" со счетом 4:0.

Счет был открыт в концовке первого тайма, отличился Фернандо. В начале второго тайма преимущество "горняков" увеличил Веллингтон Нем. В середине тайма счет до крупного довел новичок "Шахтера" Тете. Перед самым свистком на перерыв окончательный счет установил еще один новичок команды Антонио.

"Шахтер" – "Олимпик" – 4:0 (1:0)

Голы: Фернандо (44), Нем (55), Тете (68), Маркос Антонио (89)

"Шахтер": Шевченко (Кудрик, 46), Болбат, Малышев (Степаненко, 46), Бондаренко, Исмаили (Сиприано, 58), Маркос Антонио, Майкон (Патрик, 46), Тете (Нем, 46), Тайсон (к) (Тете, 67), Фернандо (Соломон, 46), Тотовицкий (Дентиньо, 46)

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" сыграло вничью с "Полесьем" в товарищеском матче.