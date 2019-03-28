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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

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Сын суперзвезды российской эстрафы может стать игроком испанского топ-клуба

четверг, 28 марта 2019, 18:20

Сын российского певца Филиппа Киркорова Мартин поступил в академию "Барселоны".

Об этом Киркоров сообщил в своем Instagram.

"Отличная новость. Мартин поступил в академию "Барселоны"! И теперь мы начинающие футболисты!" - написал Киркоров.

Киркоров-младший будет заниматься в детской академии "Барселоны" в Москве.

6-летний Мартин был рожден в 2012 году в США от суррогатной матери. Также у Филиппа есть 7-летняя дочь Алла-Виктория. Она также появилась на свет с помощью суррогатной матери.

51-летний Киркоров с 1994 по 2005 годы состоял в браке с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой. В мае 1994 года пара обвенчалась. При расставании Киркоров и Пугачева были развенчаны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Испании готовы клонировать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

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