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Футболист "Динамо" установил рекорд сборной Украины: опубликовано видео

пятница, 29 марта 2019, 18:51

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков по итогам матча квалификации на Евро-2020 против сборной Люксембурга установил рекорд сборной Украины.

Об этом сообщает "Команда №1".

Цыганков стал самым молодым автором гола сборной Украины в рамках чемпионата Европы (отборочных и финальных турниров).

Игрок "Динамо", для которого этот мяч стал дебютным в сборной Украины, отличился в возрасте 21 года и 129 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Коновалову (22 года и 256 дней).

Цыганков также вошел в пятерку самых молодых авторов голов в истории нашей сборной в официальных матчах. Первое место в этом рейтинге удерживает Андрей Ярмоленко, который забивал в квалификации на чемпионат мира-2020 в 19 лет и 317 дней.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что игрок сборной Украины вошел в число лучших в квалификации Евро-2020.

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