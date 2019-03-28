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Украинский футболист вошел в число лучших в квалификации Евро-2020

четверг, 28 марта 2019, 11:15

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов вошел в число из топ-5 голкиперов по числу сейвов в двух стартовых турах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает статистический портал WyScout.

По данным источника, Пятов совершил 12 спасений в матчах с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).

Лидером в списке является вратарь команды Лихтенштейна Марсель Бюхель, который совершил 17 сейвов в матчах с Грецией (0:2) и Италией (0:6).

34-летний Пятов является воспитанником "Ворсклы", а в "Шахтер" перешел в 2007 году. В нынешнем сезоне он провел 30 матчей за донецкий клуб во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Украины из-за якобы незаконной натурализации нападающего Жуниора Мораеса.

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