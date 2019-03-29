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Назван лучший гол в истории "Барселоны": опубликовано видео

пятница, 29 марта 2019, 09:40

Автором лучшего гола в истории "Барселоны" стал аргентинский нападающий Лионель Месси.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Гол Месси в ворота "Хетафе" в 2007 году набрал 45 процентов голосов. В той встрече форвард получил мяч в центре поля, обыграл четырех игроков и голкипера соперников и забил гол.

Второе и третье места в списке лучших голов также занял Месси. Вторым стал его гол "Атлетику" в 2015 году, а третьим - "Реалу" в 2011-м.

31-летний Месси является воспитанником "Барселоны". За каталонский клуб он провел 674 матча, забил 591 гол и отдал 238 результативных передач. С "Барселоной" аргентинец девять раз становился чемпионом Испании, а также четыре раза выиграл Лигу Чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сын суперзвезды российской эстрады может стать игроком "Барселоны".

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