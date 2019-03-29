Поддерживаю: Виталий Кличко высказался о возможном возвращении брата в ринг

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко (45-2, 41 КО) заявил, что он поддержит своего брата Владимира (64-5, 54 КО), который может возобновить профессиональную карьеру.

Слова Виталия Кличко приводит Bild.

"Я поддерживаю, если Владимир захочет испытать себя", - сказал Виталий.

Напомним, что стримминговая платформа DAZN предлагает Владимиру Кличко 70 миллионов евро за возвращение в ринг и проведение трех боев. Украинец может провести бои против боксера из топ-10 мирового рейтинга в Германии, чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (22-0, 21 КО), а также экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (27-1-0, 19 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть впечатлило яркое фото с совместной тренировки Кличко и Усика.