УЕФА серьезно наказал "Шахтер": названа причина

УЕФА наказал "Шахтер" за расистские оскорбления со стороны фанатов в матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2), который прошел 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На ближайшем еврокубковом матче "Шахтеру" придется частично закрыть одну трибуну (13-й сектор северной трибуны) баннером #РавнаяИгра с логотипом УЕФА. Кроме того, донецкий клуб оштрафован на 10 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники.

Напомним, что "Шахтер" вылетел из еврокубков, проиграв "Айнтрахту" в ответном матче со счетом 1:4.

После первого этапа чемпионата Украины "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. Следующий матч донецкий клуб проведет 3 апреля на выезде с "Александрией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Шахтера" и сборной Украины признан одним из лучших в сезоне по версии УЕФА.