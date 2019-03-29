РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

29 марта

12:29
Путинские моряки отреагировали на появление кораблей НАТО в Черном море: фото
12:28
Источники рассказали о встрече с Коломойским скандального топ-чиновника ГПУ: интересный документ
12:15
Украинский футболист забил космический гол: опубликовано видео
12:05
Стало известно, почему Леди Гага отменила помолвку
12:01
Разрушительное ДТП с ассенизатором под Киевом: новое видео и подробности
11:55
​Средняя зарплата в Украине установила новый рекорд: названа цифра
11:50
Надо закрывать лавочку: экс-игрок сборной Украины резко высказался о натурализации
11:31
В Киеве погибла семья при пожаре в многоэтажке: фото и видео с места трагедии
11:29
Смерть ребенка во время операции: под Одессой назревает врачебный скандал
11:25
В платье за 700 долларов: Катя Осадчая очаровала весенним образом
11:07
Появились фото тестовых образцов новой формы ВСУ
11:05
УЕФА серьезно наказал "Шахтер": названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

УЕФА серьезно наказал "Шахтер": названа причина

пятница, 29 марта 2019, 11:05

УЕФА наказал "Шахтер" за расистские оскорбления со стороны фанатов в матче Лиги Европы с "Айнтрахтом" (2:2), который прошел 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

На ближайшем еврокубковом матче "Шахтеру" придется частично закрыть одну трибуну (13-й сектор северной трибуны) баннером #РавнаяИгра с логотипом УЕФА. Кроме того, донецкий клуб оштрафован на 10 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники.

Напомним, что "Шахтер" вылетел из еврокубков, проиграв "Айнтрахту" в ответном матче со счетом 1:4.

После первого этапа чемпионата Украины "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, набрав 57 очков. Следующий матч донецкий клуб проведет 3 апреля на выезде с "Александрией".

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист "Шахтера" и сборной Украины признан одним из лучших в сезоне по версии УЕФА.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гвоздик - Нгумбу Онлайн-трансляция чемпионского боя

Люксембург - Украина - 1:2 Хроника матча, видео голов

Нидерланды - Германия - 2:3 Хроника матча, видео голов

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине - футбольный эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: