Футболист сборной Украины признан одним из лучших в сезоне по версии УЕФА

Многолетний голкипер Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов был включен в список из пяти лучших игроков национальных сборных в этом сезоне.

Пятерку топ-футболистов национальных команд озвучили в УЕФА.

Лидером опубликованного рейтинга оказался капитан сборной Испании Серхио Рамос. Следом за ним расположился Верджил ван Дейк (Нидерланды), Харис Сеферович (Швейцария), Андрей Пятов (Украина) и Антуан Гризманн (Франция).

В нынешнем сезоне голкипер сборной Украины сыграл в пяти официальных матчах за команду, в которых пропустил два мяча. Пятову удалось сохранить свои ворота пустыми в домашних играх Лиги наций с Чехией и Словакией, а также в выездной игре отбора на Евро-2020 против Португалии. По голу украинец пропускал в выездных играх с Чехией и Люксембургом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборную Украины могут жестко наказать из-за натурализованного бразильца.