Известный украинский боксер завоевал первый титул в карьере: опубликовано фото

Непобедимый украинский боксер Александр Тесленко победил бразильца Фабио Мальдонадо и завоевал титул WBA/NABA.

Соперники провели на ринге десять раундов, после чего судьи единогласно отдали победу Тесленко - 98:92, 98:92, 98:92.

Для Тесленко этот пояс стал первым в карьере. На счету украинца на данный момент шестнадцать побед в шестнадцати боях (двенадцать - досрочные).

"Огромное спасибо всем,кто болел и переживал, за ваши эмоции и поддержку, мне очень приятно! Спасибо моей команде, кто верит в меня, моему менеджеру, тренерам и промоутеру!", - написал Тесленко в Instagram после боя.

Фото - instagram.com/teslenkoukr.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что непобедимый украинский боксер принял важное решение по дальнейшей карьере.