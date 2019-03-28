Непобедимый украинский боксер принял важное решение по дальнейшей карьере

Украинский боксер Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) объявил о переходе из первой средней весовой категории в первый полусредний вес.

Об этом Шелестюк сообщил в своем Instagram.

"Дорогие друзья и болельщики, я принял решение продолжить свою боксерскую карьеру в категории 63,5 кг. В этом году я ожидаю больших боев в этой весовой категории. Сейчас мы ведем переговоры с промоутером, чтобы уже в следующем бою боксировать с кем-то, кто находится в первой 10-ке рейтинга любой из версий. Всем спасибо за поддержку! Слава Украине!" - написал Шелестюк.

В данный момент 33-летний Шелестюк является обладателем титулов WBA Inter-Continental и WBO NABO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Шелестюк одержал победу в бою с мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом.