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Месси спас "Барселону" от потери очков в чемпионате Испании: видеообзор

суббота, 30 марта 2019, 19:34

В рамках 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле принимала "Эспаньол". Каталонцы одержали победу со счетом 2:0.

"Барселона" долго не могла распечатать ворота соперника, но от потери очков команду спас Лионель Месси. На 71-й минуте матча аргентинец отличился ударом со штрафного, а на 89-й минуте оформил дубль после паса Малкома.

После этого матча "Барселона" набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании. "Эспаньол" (34 очка) идет четырнадцатым.

"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0
Голы: Месси, 71, 89

"Барселона": тер Штеген, Н. Семеду (Роберто, 60), Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Малком, 59), Месси, Суарес, Коутиньо (Видаль, 82)

"Эспаньол": Д. Лопес, Росалес, Л. Лопес, Налдо, Эрмосо, Педроса, Мелендо (Гарсия, 66), Санчес (А. Семеду, 78), Рока, Гранеро, Иглесиас (Ву Лей, 64)

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Месси назвал пятерку лучших футболистов мира.

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