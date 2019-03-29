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Без себя и Роналду: Месси назвал пятерку лучших футболистов мира

пятница, 29 марта 2019, 18:04

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси назвал пятерку лучших футболистов мира.

Слова аргентинского форварда приводит Marca.

Месси назвал топ-5 футболистов современности без учета себя, а также нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Если не учитывать меня и Роналду, то лучшими игроками современности являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - сказал Месси.

Напомним, "Золотой мяч" по итогам прошлого года получил хорватский полузащитник Лука Модрич. Он же был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что гол Месси был признан лучшим голом в истории "Барселоны".

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