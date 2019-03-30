Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии: видеообзор

"Манчестер Сити" одержал выездную победу над "Фулхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась победой "горожан" со счетом 2:0.

Три очка "Ман Сити" принесли голы Бернарду Силвы и Серхио Агуэро.

Отметим, что весь матч в составе "Манчестер Сити" на поле провел украинец Александр Зинченко.

Эта победа позволила "Ман Сити" вернуться на вершину турнирной таблицы чемпионата Англии. У "горожан" - 77 очков после тридцати одного матча, тогда как у "Ливерпуля" - 76.

"Фулхэм" - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Б. Силва, 6, Агуэро, 28.

"Фулхэм": Рико, Фосу-Менса, Чемберс, Ле Маршан, Брайан, Кэрни (Шюррле, 70), Кристи, Замбо Ангисса, Бабель (МакДональд, 88), Айите (Кебано, 64), Р. Сессеньон.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Гюндоган, Де Брюйне (Фернандиньо, 75), Д. Сильва, Стерлинг (Марез, 88), Агуэро (Жезус, 58), Б. Силва.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что Зинченко признали лучшим игроком месяца в составе "Ман Сити".