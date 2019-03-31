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Известный украинский футболист забил красивый гол в Испании: опубликовано видео

воскресенье, 31 марта 2019, 09:40

Украинский нападающий Роман Зозуля отличился забитым голом за "Альбасете" в матче Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Тенерифе".

Зозуля сравнял счет во встрече на 28-й минуте - украинец красиво перебросил мяч через голкипера ударом головой.

Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2.

Для Зозули этот гол стал восьмым за "Альбасете" в текущем чемпионате.

Отметим, что команда украинца занимает в Сегунде третье место и претендует на повышение в классе.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии.

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