Известный украинский футболист забил красивый гол в Испании: опубликовано видео

Украинский нападающий Роман Зозуля отличился забитым голом за "Альбасете" в матче Сегунды (второго по силе дивизиона чемпионата Испании) против "Тенерифе".

Зозуля сравнял счет во встрече на 28-й минуте - украинец красиво перебросил мяч через голкипера ударом головой.

Встреча в итоге завершилась вничью - 2:2.

Для Зозули этот гол стал восьмым за "Альбасете" в текущем чемпионате.

Отметим, что команда украинца занимает в Сегунде третье место и претендует на повышение в классе.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинец Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" вернуть лидерство в чемпионате Англии.