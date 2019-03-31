"Ливерпуль" одержал невероятную победу над "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии: видеообзор

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Тоттенхэм".

На 16-й минуте счет открыл Роберто Фирмино, который головой замкнул навес Эндрю Робертсона. В середине второго тайма счет сравнял Лукас Моура, которому ассистировал Кристиан Эриксен.

На 88-й минуте победу гостям мог принести Мохамед Сиссоко, но француз не реализовал выход один на один. Победный гол был забит на 90-й минуте. Мохамед Салах пробил головой, голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис удар отразил, но мяч попал в ногу Тоби Алдервейрелда и влетел в сетку.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" остался на третьей позиции.

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Фирмино (16), Алдервейрелд (90, автогол) - Лукас Моура (70)

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Вейналдум, Хендерсон (Ориги, 77), Милнер (Фабиньо, 77), Мане, Салах (Ловрен, 90), Фирмино.

"Тоттенхэм": Льорис, Роуз, Санчес (Сон Хын Мин, 69), Алдервейрелд, Триппьер, Алли, Сиссоко, Лукас Моура (Дэвис, 82), Эриксен (Льоренте, 90), Вертонген, Кейн.

Предупреждение: Лукас Моура (80).

