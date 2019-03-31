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Ливерпуль - Тоттенхэм Онлайн-трансляция матча

В центральном матче 32-го тура АПЛ сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм"

воскресенье, 31 марта 2019, 00:11
В центральном матче 32-го тура АПЛ сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" Фото: EPA

31 марта в матче 32-го тура чемпионата Англии сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм". Встреча пройдет на домашнем стадионе "красных" - "Энфилде".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Ливерпуль - "Тоттенхэм".

Начало матча в 18:30.

По итогам 30 туров "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице.

Интересно, что в первом туре "красные" обыграли соперника со счетом 2:1.

"Ливерпуль" не проигрывает "Тоттенхэму" в последних 8 домашних матчах во всех турнирах. Кроме тог, "шпоры" пропускают как минимум два гола в последних трех гостевых встречах в английском чемпионате.

ЛИВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЭМ

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Раздел: Спорт Тема: Футбол
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