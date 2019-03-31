Спортсменка родила ребенка через три месяца после своей смерти

Каноистка из Португалии Катарина Секейра родила ребенка, несмотря на то, что умерла за три месяца до родов.

Об этом сообщает The Sun.

На 19-й неделе беременности у Секейры произошло тяжелый приступ астмы. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, но через некоторое время были вынуждены констатировать у нее смерть мозга. В течение трех месяцев после этого тело девушки было подключено к аппаратам жизнеобеспечения, пока не появился ребенок. После родов ее отключили от аппаратов.

Ребенок родился полностью здоровым и получил имя Сальвадор (Спаситель - в переводе с португальского).

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