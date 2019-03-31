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Спортсменка родила ребенка через три месяца после своей смерти

воскресенье, 31 марта 2019, 15:05

Каноистка из Португалии Катарина Секейра родила ребенка, несмотря на то, что умерла за три месяца до родов.

Об этом сообщает The Sun.

На 19-й неделе беременности у Секейры произошло тяжелый приступ астмы. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы, но через некоторое время были вынуждены констатировать у нее смерть мозга. В течение трех месяцев после этого тело девушки было подключено к аппаратам жизнеобеспечения, пока не появился ребенок. После родов ее отключили от аппаратов.

Ребенок родился полностью здоровым и получил имя Сальвадор (Спаситель - в переводе с португальского).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России неожиданно умер известный спортсмен.

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