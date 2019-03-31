Украинский боксер одержал уверенную победу в России

Украинский боксер Арнольд Хегай одержал победу в бою с представителем Танзании Хайдари Мчаньо. Поединок состоялся в российском Владимире.

Хегай имел огромное преимущество по ходу всего поединка, который продлился восемь раундов. На девятый раунд Мчаньо выходить отказался и украинцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Для 27-летнего украинца эта победа стала 14-й в 15 поединках на профессиональном ринге. Еще в одном бою с его участием была зафиксирована ничья.

Хегай выступает во втором легчайшем весе. Ранее он был тайским боксером и в этом виде спорта становился чемпионом мира, чемпионом Европы, а также многократным чемпионом Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Гвоздик защитил титул чемпиона мира, одержав самую легкую победу в карьере.