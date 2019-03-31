Гвоздик защитил титул чемпиона мира, одержав самую легкую победу в карьере: опубликовано видео

Украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) защитил титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в бою против француза Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО). Поединок прошел в Филадельфии, США.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию боя Гвоздик - Нгумбу.

Бой завершился неожиданным образом - в пятом раунде поединок был остановлен из-за травмы Нгумбу. Французский боксер травмировал правую ногу, когда отходил назад, и не сумел продолжить поединок.

Таким образом, Гвоздик выиграл техническим нокаутом, одержав, пожалуй, самую легкую победу в карьере.

Украинец провел первую защиту своего чемпионского пояса и одержал семнадцатую победу на профессиональном ринге.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что известный украинский боксер завоевал первый титул в карьере.