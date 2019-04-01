Он нокаутирует: Поветкин сделал интересное заявление о бое с Усиком

Известный российский боксер Александр Поветкин высказался о возможном бое против украинца Александра Усика.

В интервью YouTube-каналу "OCTAGON TV inc" Поветкин заявил, что ему был бы интересен бой с украинцем.

"Нормально оцениваю Усика как супертяжеловеса. Считаю, он серьезный и хороший боксер. Не знаю, сколько он весит, но на вид такой же, как и я. Может ли нокаутировать? Вы же видели, что он нокаутирует ребят. Того же Беллью, а он непростой парень.

Для меня бой с ним, конечно, интересен. Потому что встречаешься с олимпийским чемпионом, встречаешься с мастером. Мы для того в бокс и идем, чтобы с сильнейшими встречаться", - сказал Поветкин.

Напомним, команда Усика вела переговоры о бое с Поветкиным, однако пока этот поединок не состоится. В дебютном поединке в супертяжелой весовой категории украинец встретится с Карлосом Такамом.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Всемирный боксерский совет принял важное решение по Усику.