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Всемирный боксерский совет принял важное решение по Усику

четверг, 28 марта 2019, 14:15

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет отбирать титул чемпиона мира в первом тяжелом весе у украинского боксера Александра Усика (16-0, 12 КО), который ранее отказался от чемпионского пояса по версии WBA.

Слова президента WBC Маурисио Сулеймана приводит XSport.

"WBC единогласно проголосовал за то, чтобы поддержать Усика и сделать все возможное, чтобы оставить его абсолютным чемпионом – единственным в мире. Он попросил разрешения провести бой в супертяжелом весе, после которого он известит WBС о своем решении", - сказал Сулейман.

Напомним, что 32-летний Усик принял решение перейти в супертяжелый вес и отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым.

Дебютный бой в супертяжелом весе Усик проведет с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что сеть впечатлило видео необычной тренировки Усика.

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