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УЕФА серьезно наказал "Динамо" из-за болельщиков

понедельник, 01 апреля 2019, 20:07

УЕФА наказал "Динамо" из-за поведения болельщиков во время матча 1/16 финала Лиги Европы против "Олимпиакоса".

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение закрыть 22 сектора НСК "Олимпийский" на следующем домашнем матче "Динамо" в еврокубках. Будут закрыты секторы с 41-го по 62-й.

Также "Динамо" обязали развернуть на трибунах баннер "#EqualGame" ("Равная игра") с логотипом УЕФА.

"Динамо" понесло наказание из-за того, что во время матча фанаты зажигали файеры, бросали на поле посторонние предметы, выбегали на поле, а также блокировали лестницы.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что "Динамо" может быть вовлечено в громкий скандал с расизмом из-за фанатов.

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