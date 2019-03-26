"Динамо" может быть вовлечено в громкий скандал с расизмом

В УЕФА на своем официальном сайте ответили на жалобу лондонского "Челси" на поведение фанатов киевского "Динамо" на матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся в Киеве на "Олимпийском" и завершился победой гостей 5:0.

В лондонском клубе заявили, что в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои с трибун звучали расистские выкрики.

В "Динамо" тем временем уже провели собственное расследование, по итогам которого не удалось выявить проявлений дискриминации во время матча.

В то же время в УЕФА предупредили, что инспектор дисциплинарного комитета изучит жалобу английского клуба, после чего может быть открыто дисциплинарное дело.

Интересно, что в сезоне 2015/2016 во время матча против того же "Челси" трибуны "Олимпийского" уже были втянуты в скандал с расизмом. Тогда на трибунах избили темнокожих болельщиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что социальные сети бурно отреагировали на поражение киевского "Динамо" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси".