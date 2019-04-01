Украинский баскетболист провел блистательный матч в НБА

Украинский центровой "Атланты" Алексей Лень набрал 23 очка в матче против лидера чемпионата НБА "Милуоки Бакс".

Лень стал вторым по результативности в своей команде, всего одно очко уступив Андерсону. Благодаря усилиям украинца его команда сумела одержать победу в овертайме со счетом 136:135.

"Атланта" – "Милуоки" - 136:135 (ОТ) (26-43, 42-28, 30-26, 24-25, 14-13)

После 77 туров "Атланта", одержав 28 побед при 49 поражениях, занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, потеряв все шансы на выход в плей-офф. "Милуоки" при 57 победах и 20 поражениях лидирует в НБА и, скорее всего, сохранит первую строчку по итогам регулярного сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лень установил новый личный рекорд в НБА.